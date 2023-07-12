Зеленский сменил тон после слов об абсурдности НАТО Sky News: президент Украины Зеленский заявил о желании Киева быть на одной волне с НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев хочет быть на одной волне с НАТО, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. По информации канала, тон президента изменился и стал более «коллегиальным» после его критики Альянса из-за отсутствия четких сроков приглашения Украины в организацию.

Мы хотим быть на одной волне с НАТО, — сказал Зеленский журналистам.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11–12 июля.

Зеленский еще до публикации коммюнике саммита НАТО написал в своем Twitter, что в итоговом документе не будет временных рамок ни для приглашения Киева в Альянс, ни для самого членства. Президент Украины назвал случившееся беспрецедентным и абсурдным. По мнению Зеленского, у Запада нет «готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса». При этом глава государства предпринял попытку уговорить союзников на внесение изменений в коммюнике. Он пожаловался на то, что определенные формулировки в документе были написаны без обсуждения с Киевом. Зеленский также призвал членов НАТО выразить Украине уважение, которое она, по его словам, заслужила.

Отмечается, что члены делегации США были в ярости из-за твита президента Украины Владимира Зеленского о НАТО. Некоторые политики сочли слова украинского лидера попыткой оказать давление на членов Альянса и собрать больше союзников.