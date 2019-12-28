https://static.news.ru/photo/9b359412-2a13-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уточняет порядок проведения следственных мероприятий против депутатов.

Как пояснили в пресс-службе офиса главы государства, документ определяет особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных действий. Эти меры направлены на соблюдение гарантий депутатской деятельности.

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности 11 сентября этого года. Его поддержали 373 депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале. Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию «Европейская солидарность», воздержались, писал NEWS.ru

18 декабря Верховная рада приняла закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины.