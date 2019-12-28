Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уточняет порядок проведения следственных мероприятий против депутатов.
Как пояснили в пресс-службе офиса главы государства, документ определяет особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных действий. Эти меры направлены на соблюдение гарантий депутатской деятельности.
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности 11 сентября этого года. Его
18 декабря Верховная рада приняла закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины.
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