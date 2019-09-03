https://static.news.ru/photo/8b052cce-ce33-11e9-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starostenko/XinHua/Global Look Press

Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.

Ожидается, что он начнёт действовать с 1 января 2020 года.

За отмену неприкосновенности проголосовали 373 депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале. Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию «Европейская солидарность», воздержались.

Законопроект предусматривает внесение изменений в украинскую конституцию. В частности, из статьи 80 предлагается убрать название о том, что депутатам гарантирована неприкосновенность, и норму, по которой депутаты без согласия Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Верховная рада Украины планировала в первый день своей работы рассмотреть законопроект по снятию депутатской неприкосновенности, писал News.ru. Парламент нового созыва 29 августа собрался на торжественное заседание, на котором депутаты принесли присягу, однако голосования проведено не было.