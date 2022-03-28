«Зависит от того, о чём Путин захочет говорить»: Байден готов к переговорам

Американский президент Джо Байден не исключил переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но обозначил, что это будет зависеть от того, какие темы согласится обсуждать российский лидер, пишет РИА Новости.

Это зависит от того, о чём он (Владимир Путин. — NEWS.ru) захочет говорить, — сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о вероятности встречи.

Он отметил, что его интересует, приведёт ли эта встреча к завершению спецоперации России на Украине. Что касается участия военных США в конфликте, то Байден повторил свои слова, произнесённые во время выступления в Польше на прошлой неделе: американские военнослужащие напрямую помогать Украине не будут.

Журналист попросил президента США разъяснить его высказывания на встрече с американскими военными. Байден тогда, говоря о гражданах Украины и событиях в стране, отметил: «Посмотрите на обычных людей, как они поднимаются. И вы увидите, когда побываете там». Белый дом после этого разъяснил, что Вашингтон не будет «отправлять военных США на Украину».



Байден уточнил, что просто разговаривал с военными о помощи в подготовке украинских солдат в Польше. Таков был контекст.