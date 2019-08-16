https://static.news.ru/photo/9f408214-c065-11e9-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Граждане России, 16 часов ожидавшие вылета в Санкт-Петербург из аэропорта Антальи, отправились в пункт назначения.

Туристы прибудут в город самолётом авиакомпании Nordwind, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее News.ru писал, что четыреста российских туристов застряли в Анталье (Турция) в ожидании вылета. Их рейс задержали ещё утром 16 августа. Туристы должны были улететь в Санкт-Петербург в 6:40 утра. Узнав о переносе рейса Nordwind, они оккупировали местные кафе и duty-free. Компания-перевозчик на связь с пассажирами не выходила. В самом здании авиаузла россиянам предложили только обед в обмен на посадочный талон.