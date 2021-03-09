Защита осуждённых по делу об убийстве посла Карлова обжалует приговор

https://static.news.ru/photo/67af7f6c-80e9-11eb-af9d-96000091f725_660.jpg Турция. Анкара. Бюст чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова, который установлен на территории российского посольства. Фото: Денис Соловых/ТАСС

Адвокаты осуждённых по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова намерены обжаловать приговор суда Анкары. По словам одного из них, на это могут уйти годы.

Юрист пояснил, что только подача документов в высшие инстанции займёт порядка трёх месяцев. Разбирательство жалоб продлится от полугода до полутора лет.

Как показывает практика, всё это может затянуться от трёх до пяти лет, — пояснил РИА Новости адвокат.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки, посвящённой России. Его убийцей был признан сотрудник местной полиции Мевлют Алтынташ, которого позднее ликвидировали турецкие силовики. Власти страны расценили убийство посла как провокацию, направленную во вред отношениям между Турцией и РФ.

Как писал NEWS.ru, турецкий суд вынес приговор в отношении 19 фигурантов дела об убийстве дипломата. Пять человек получили пожизненные сроки, девятеро осуждены к лишению свободы на сроки от пяти до 15 лет и ещё пять человек оправданы. Кроме того, ещё девять человек находятся в розыске.