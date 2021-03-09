В Турции пятерых человек осудили пожизненно по делу об убийстве посла РФ

https://static.news.ru/photo/aabe973e-80e4-11eb-a78c-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Суд в Анкаре вынес приговор по уголовному делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Пять человек приговорены к лишению свободы пожизненно.

Девять фигурантов получили различные сроки от пяти до 15 лет, ещё пятеро подсудимых оправданы.

Кроме того, девять обвиняемых до сих пор находятся в розыске. В их числе исламский проповедник и лидер оппозиции Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции считают организатором неудавшего военного переворота. Прокуратура настояла на том, чтобы дела этих лиц рассматривались отдельно, сообщает РИА Новости.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки, посвящённой России. Его убийцей был признан сотрудник местной полиции Мевлют Алтынташ, которого позднее ликвидировали турецкие силовики. Власти страны расценили убийство посла как провокацию, направленную во вред отношениям между Турцией и РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий посол России в Турции Алексей Ерохов пожаловался на угрозы. Он отметил, что оскорбления касаются не только дипломатов лично, но и России и всех её представителей. По словам Ерохова, угрозы вызваны антироссийскими настроениями из-за событий в сирийском Идлибе.