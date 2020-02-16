https://static.news.ru/photo/fdb5f98c-50cf-11ea-a934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийские настроения в турецких соцсетях.

По словам Ерхова, в его адрес продолжают поступать угрозы. Он отметил, что оскорбления касаются не только дипломатов лично, но и России и всех её представителей.

Из последних то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведём небоскрёбы из черепов ваших военных» и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови«​, — цитирует дипломата «Звезда».

Накануне турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре. Меры приняты после того, как Ерхов стал получать угрозы из-за ситуации в Идлибе.

Как ранее NEWS.ru сообщал, что отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.