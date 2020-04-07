Встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 22 апреля

https://static.news.ru/photo/eff9a044-78b8-11ea-905b-fa163e074e61_660.jpg Луганск Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Очередную встречу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предполагается провести 22 апреля в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он также подтвердил, что заседание 8 апреля также состоится, однако пройдёт в режиме видеоконференции. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

О переводе в дистанционный режим встречи 22 числа речь пока не идёт.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинские власти заявили, что Киев готов вести прямой диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.