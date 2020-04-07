Встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 22 апреля

Очередную встречу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предполагается провести 22 апреля в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Он также подтвердил, что заседание 8 апреля также состоится, однако пройдёт в режиме видеоконференции. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
О переводе в дистанционный режим встречи 22 числа речь пока не идёт.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинские власти заявили, что Киев готов вести прямой диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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