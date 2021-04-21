Зарубежные хакеры пытались украсть российские разработки вакцин

https://static.news.ru/photo/8a8a111c-a297-11eb-b544-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Неизвестные хакеры пытались похитить данные о российских разработках противовирусных вакцин. Кибератаки происходили из-за рубежа, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, большинство компьютерных атак были осуществлены с территории Китая, США, Нидерландов и Германии. Основными целями были объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

По мнению Мурашова, за всеми этими киберугрозами стоят иностранные спецслужбы, передаёт ТАСС.

Помимо этого, отметил он, во время пандемии увеличилось количество атак на сервисы удалённого доступа для работающих из дома сотрудников. Злоумышленники заражали компьютеры вредоносными программами, чтобы похитить ценную информацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество отказаться от массового антироссийского психоза и перестать обвинять Москву во всевозможных хакерских атаках.