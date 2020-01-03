https://static.news.ru/photo/8562e2a0-2e25-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpgФото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В канун Нового год шоссе в американском штате Вашингтон оказалось заблокировано клубками перекати-поле.
Засохшие растения надул в кучу сильный ветер. Местами высота кустарников достигала 6–9 метров.
Для расчистки дороги рабочим бригадам потребовалось 10 часов. Видео происшествия было опубликовано в Twitter CNN.
Strong winds blew a thicket of tumbleweeds onto a portion of a Washington state highway on New Year's Eve. The pile of shrubs reached 20 to 30 feet in some places, bringing travel to a complete stop. It took highway crews 10 hours to clear the road. https://t.co/GJqjNamjZypic.twitter.com/U0rLOUVw2P
Как сообщал NEWS.ru, в сентябре два владельца BMW, не поделив дорогу, перегородили проезжую часть в Петербурге, чтобы выяснить, кто из них прав. В результате возникшего конфликта один из них откусил другому ухо.