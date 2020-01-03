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Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что ФРГ задействует дипломатические каналы для проведения переговоров с иранской стороной.

По его словам, Берлин состоит в контакте со всеми участниками конфликта, передаёт РИА Новости. У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют...