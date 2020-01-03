Фото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В канун Нового год шоссе в американском штате Вашингтон оказалось заблокировано клубками перекати-поле.

Засохшие растения надул в кучу сильный ветер. Местами высота кустарников достигала 6–9 метров.

Для расчистки дороги рабочим бригадам потребовалось 10 часов. Видео происшествия было опубликовано в Twitter CNN.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре два владельца BMW, не поделив дорогу, перегородили проезжую часть в Петербурге, чтобы выяснить, кто из них прав. В результате возникшего конфликта один из них откусил другому ухо.

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