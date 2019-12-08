Запрет на полёты из России в несколько раз сократил прирост потока пассажиров в аэропортах Грузии.
Согласно расчётам властей республики, объём пассажиропотока в воздушных гаванях Грузии за 11 месяцев 2019 года должен был увеличиться на 16%. В действительности прирост составил только 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
В Тбилиси всё же надеются, что по итогам года рост пассажиропотока составит 2-3%. В прошлом году аэропорты страны обслужили свыше 5 млн пассажиров.
Полёты в Грузию были приостановлены после скандала с российской делегацией в парламенте страны. Поводом для него послужило то, что в ходе Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Грузии готовы возобновить авиасообщение с РФ. В российском кабмине допускают, что это может произойти в первой половине 2020 года.
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