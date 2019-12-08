https://static.news.ru/photo/4a484094-19a2-11ea-b5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Запрет на полёты из России в несколько раз сократил прирост потока пассажиров в аэропортах Грузии.

Согласно расчётам властей республики, объём пассажиропотока в воздушных гаванях Грузии за 11 месяцев 2019 года должен был увеличиться на 16%. В действительности прирост составил только 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Агентства гражданской авиации Грузии.

В Тбилиси всё же надеются, что по итогам года рост пассажиропотока составит 2-3%. В прошлом году аэропорты страны обслужили свыше 5 млн пассажиров.

Полёты в Грузию были приостановлены после скандала с российской делегацией в парламенте страны. Поводом для него послужило то, что в ходе Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Грузии готовы возобновить авиасообщение с РФ. В российском кабмине допускают, что это может произойти в первой половине 2020 года.