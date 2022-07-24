«Заповедник болезненных нравов»: Пушков про современные США Пушков назвал США «заповедником болезненных нравов» из-за желания привить миру каннибализм

Фото: Keiko Hiromi/AFLO

США

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на статью The New York Times, где рассказывается о новой моде на каннибализм в США. Политик назвал Штаты «заповедником болезненных нравов». По словам парламентария, в США делают вид, что американское — означает глобальное, но это не так.

Есть масса характерных для англо-саксонской культуры черт, маний и синдромов, не воспринимаемых другими культурами, — от демонстративного раболепия перед чёрными до «бесполых» детей или регулярных попыток оправдать педофилию, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что мода на каннибализм распространена только в американском кинематографе и англосаксонской литературе. По его словам, подобные идеи не прижились остальному миру.

Читатели немецкого издания Die Welt ранее высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её реакции на совместное фото глав России, Ирана и Турции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Глава МИД ФРГ прокомментировала встречу, заявив, что саммит является «вызовом для НАТО», а этот шаг ей «непонятен». Немцы удивились, что глава дипломатии страны не понимает простые принципы дипломатии.