https://static.news.ru/photo/80e9e3e6-4f21-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В последние месяцы высшие учебные заведения Европы, Соединённых Штатов, а также Австралии подверглись атакам поддерживаемых правительством Ирана хакеров.

Целью взломщиков были академические материалы и литература. Об этом сообщает NOS, ссылаясь на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.

Насколько успешными были недавние попытки взлома, не уточняется. По словам специалиста по кибербезопасности Гервина Набера, иранские власти хотят предоставить знания студентам, что не всегда легко реализуется из-за введённых в отношении Тегерана санкций.

Ранее NEWS.ru писал, что сайты 76 университетов по всему миру были взломаны хакерской группой Cobalt Dickens, которую связывают с вооружёнными силами Ирана.