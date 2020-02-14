В последние месяцы высшие учебные заведения Европы, Соединённых Штатов, а также Австралии подверглись атакам поддерживаемых правительством Ирана хакеров.
Целью взломщиков были академические материалы и литература. Об этом
Насколько успешными были недавние попытки взлома, не уточняется. По словам специалиста по кибербезопасности Гервина Набера, иранские власти хотят предоставить знания студентам, что не всегда легко реализуется из-за введённых в отношении Тегерана санкций.
Ранее NEWS.ru писал, что сайты 76 университетов по всему миру были взломаны хакерской группой Cobalt Dickens, которую связывают с вооружёнными силами Ирана.
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