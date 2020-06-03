Временный поверенный в делах США в Белоруссии (РБ) Дженифер Мур сообщила 3 июня, что новый американский посол прибудет в республику уже текущим летом. Новость показательная, учитывая, что в стране проходит предвыборная кампания. Президент Александр Лукашенко, желающий сохранить свой пост, похоже, готов ради этого на всё. Однако его действия в итоге могут сыграть на пользу лишь Западу.

На протяжении 12 лет Вашингтон и Минск поддерживали дипломатические связи лишь на уровне временно поверенных в делах, однако в этом году процесс восстановления полноценных отношений начал продвигаться семимильными шагами. Его форсирование с обеих сторон выглядело вполне логичным: Лукашенко всё сильнее увязал в спорах с российским руководством, а в Белом доме, очевидно, решили, что заручиться поддержкой белорусского лидера в таких условиях будет проще, чем когда-либо. Показательны в этом плане, например, бравые слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Впрочем, с момента того заявления минуло уже несколько месяцев, а Минск по-прежнему ищет зарубежные источники сырья.

В любом случае в контексте текущих двусторонних отношений то обстоятельство, что новый посол США прибудет в Минск уже летом, весьма симптоматично. Особенно если это произойдёт до президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 9 августа. В Вашингтоне не могут не видеть рвения Лукашенко, стремящегося занять пост главы государства в шестой раз. Ради этого он готов даже вновь прибегнуть к задержаниям политических активистов и к другим недемократическим мерам. В то же время Запад в лице и американцев, и европейцев всегда подобные шаги осуждал. И сейчас со стороны Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) звучит критика относительно недавних действий белорусской власти.

Александр Лукашенко president.gov.by

Мы очень обеспокоены, так как задержания видных политических активистов не только препятствуют работе потенциальных кандидатов (в президенты. — NEWS.ru), но и оказывают устрашающее воздействие на общество, — говорится в совместном заявлении вице-президента ПА ОБСЕ Кари Хенриксен и её коллег из комитета по правам человека Ассамблеи.

Белый дом пока воздерживается от подобных оценок, вместо этого акцентируя внимание на восстановлении дипломатических связей между Вашингтоном и Минском. И это вполне может стать частью большой партии, которую США сознательно разыгрывают, используя президентские амбиции Лукашенко.

Приезд американского посла в Минск в разгар избирательной кампании наверняка позволит Вашингтону оказать на неё определённое влияние. Но если ранее западные страны клеймили белорусского лидера как «последнего диктатора Европы», то сейчас это вряд ли соответствует их задачам. Политическая конъюнктура поменялась: у США, ЕС и Белоруссии отношения с Россией весьма напряжённые. В этих условиях прибегать к серьёзным санкциям в отношении Лукашенко, как это случалось при прошлых президентских выборах в РБ, коллективный Запад, несмотря на свои претензии, уже вряд ли станет.

США заинтересованы в том, чтобы республика играла по американским правилам, ведь в таком случае Вашингтон укрепит своё влияние на территории основного европейского союзника России. А нынешняя избирательная компания в «стиле Лукашенко» позволит добиться этого без прямого давления: достаточно лишь взамен на уступки от белорусского лидера пообещать ему закрыть глаза на то, что выборы будут не слишком свободными. Выбор у президента небольшой: не согласившись на компромисс с западными партнёрами, он вновь рискует стать изгоем. Но сейчас, когда отношения с Кремлём напряжены, такой сценарий ему не нужен.

В итоге Лукашенко, даже победив на выборах, в более широком смысле проиграет. В перспективе ему придётся либо принимать во внимание западные интересы, дабы не потерять условную поддержку США и ЕС, либо же пытаться сделать шаг навстречу Москве. А на второе он, с учётом темперамента, вряд ли согласится.