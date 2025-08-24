Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 01:29

Запад уличили в новой попытке навсегда поссорить Россию и Украину

Нардеп Дубинский: Запад хочет внести этнический раскол между РФ и Украиной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале о новом стратегическом плане Запада по углублению вражды между народами России и Украины. По его словам, конфликт намеренно превращают в неразрешимый этнический раскол.

Политик обратил внимание на тенденцию в прозападных СМИ, которые начали писать одинаковые имена по-разному для россиян и украинцев (Сергій/Сєргєй). Он назвал это искусственной попыткой разделить один народ на два разных, проведя аналогию с именами Джузеппе и Джозеф.

Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах, — написал депутат.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями из-за падения мотивации в ВСУ. По словам парламентария, военные не хотят продолжения боевых действий.

До этого депутат Рады предупредил о возможной попытке Зеленского сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Дубинского, лидер Украины будет ездить по Европе в надежде найти союзников среди иностранных государств и сформировать с ними общую позицию. При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что лишение власти Зеленского является лишь вопросом времени, так как с ним невозможно вести переговоры.

Александр Дубинский
Украина
Россия
Запад
