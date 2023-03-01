Запад признался в прямом участии в конфликте на Украине Вучич: представители западных стран признались, что участвуют в конфликте на Украине

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала PTC заявил, что представители западных стран в личных разговорах ему признались в том, что участвуют в конфликте на Украине. Сербский лидер добавил, что они попытались склонить его к своей позиции в этом вопросе. Он отметил, что ему грозили последствиями, если «Белград не будет вести себя как надо».

Мне сказали: «У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого». И говорят, что Белград потеряет многое или все, если мы не будем вести себя как надо, — сказал Вучич.

По его словам, в случае неподчинения Западу по Косову, то возможен вывод инвестиций и прекращение взаимной интеграции.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО. Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.