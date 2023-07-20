Запад изменил подход к военной помощи Украине Politico: Запад смещает акцент с поставки военной техники ВСУ на ее ремонт

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Страны Запада смещают фокус военной поддержки Украины с поставки новых вооружений на ремонт ранее переданных, пишет издание Politico. По словам авторов статьи, вопрос восстановления имеющейся у ВСУ техники стоит довольно остро на фоне «пробуксовывающего» контрнаступления.

Мы создаем, организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому [страны-партнеры] должны уделять этому больше внимания, — цитирует издание замглавы Пентагона США по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта.

В публикации отмечается, что западные партнеры Киева давно выражали озабоченность по поводу того, что возможности ВСУ обеспечивать работу переданной военной техники не соответствуют темпам, которые диктуются ходом боевых действий. Киев, в свою очередь, неоднократно указывал, что переданные США и другими странами вооружения прибывают в состоянии, требующем ремонта. При этом Украина вынуждена отправлять технику для восстановления в Чехию и Польшу, и ее возвращение занимает длительное время.

Ранее сообщалось, что в США анонсировали выделение Украине нового пакета военной помощи на $1,3 млрд. Он будет включать в себя четыре системы NASAMS, боеприпасы для артиллерии, оборудование для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, ракеты TOW, средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы, а также автомобили для перевозки оборудования и горючего.