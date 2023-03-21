Заокеанская империя наносит ответный удар по Китаю Не исключено, что Джо Байден намеревался прибегнуть к откровенному телефонному шантажу Си накануне его прилета в Москву

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Гнев «заокеанского властелина» по поводу визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, несмотря на «выписанные» предупреждения типа решения МУС об аресте Владимира Путина, столь велик, что в ход пускается угроза, на которую в Вашингтоне несколько раз намекали Пекину — обвинение в создании штамма COVID-19.

Не может быть простым совпадением тот факт, что именно сейчас, когда весь мир следит за переговорами в Москве, Джо Байден дает санкцию американским спецслужбам на обнародование собранных ими досье по поводу искусственного происхождения вируса, погрузившего весь мир в депрессию и ставшего причиной миллионов преждевременных смертей.

Весьма показательно, что в течение некоторого времени американцы осуществляли свои предварительные вбросы по такому поводу, постепенно «подогревая» тему. Сначала версию китайского следа в эпидемии озвучило американское Министерство энергетики, ведомство, имеющее свои разветвленные информационные источники и во многом формирующее заокеанскую экономическую повестку. Затем на разогрев вышел глава ФБР Кристофер Рэй, назвавший уже точный адрес смертельной биологической утечки — лаборатория в китайском городе Ухань. Все эти «танцы» вокруг формируемого обвинения носили неофициальный характер развернутых предположений с далеко идущими намеками.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Естественно, тут же подключились американские конгрессмены, потребовавшие обнародования всего накопленного на этот счет спецслужбами. Но Белый дом держал артистическую паузу, видимо, ожидая встречных шагов со стороны Пекина. Более того, в глобальном информационном пространстве вновь появилась примиряющая информация о том, что источником мировой заразы действительно могло быть мясо енотовидных собак, которое свободно продавалось на рынке в той же Ухани.

В раскручиваемой Вашингтоном глобальной антикитайской кампании повисла пауза. Есть версия, что Байден, окончательно проснувшись, не просто так настаивал на телефонном разговоре с председателем Си буквально накануне его вылета в Москву. Не исключено, что он собирался сделать Китаю последнее американское предупреждение по поводу начинающейся серьезной «вирусной» атаки с требованиями триллионных компенсаций за нанесенный миру ущерб с обращением в тот же ручной МУС ООН. Но Вашингтон, мол, готов сделать жест доброй воли и не обнародовать все собранные сведения в случае отмены визита в Россию.

Известно, что шантаж — любимый инструмент американкой внешней политики. И адрес шантажа в Китае тот же, что и в случае с Россией, китайские компрадорские элиты, которые могут немало потерять, а потому должны действовать против своего же государственного режима, объявленного токсичным.

И если Си Цзиньпин был в курсе всех заокеанских приготовлений, но не отсрочил свой визит, то честь ему и хвала. А вот тема американских биолабораторий, развернутых по всему миру, должна с особой силой прозвучать уже в Москве. С призывом ко всем государствам, допускающим функционирование таких лабораторий на своей территории, положить конец опасным для всего мира экспериментам.

Впрочем, такой подход к сдерживанию не в меру выросшего Китая невоенными средствами не нов и берет свое начало еще во временах правления Дональда Трампа. Так что Пекин должен быть готов к такой атаке. А для России и Китая тем более наступает момент истины, реальная проверка их готовности встать «спина к спине».