Замысел «угроз Путина» разгадали в США

Российский президент Владимир Путин хочет угрозами получить уступки от Украины и Запада, заявил бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в эфире шоу «Соловьёв LIVE». Он добавил, что на самой Украине происходит политическая борьба между элитами, которая усугубляет обстановку.

На мой взгляд, Путин хочет угрозами получить уступки от Украины, Америки, Евросоюза. И есть те, кто хочет пойти на такие уступки, но это не политика США и НАТО, — рассказал Хёрбст.

При этом он признал, что демократия на Украине незрелая. Эксперт пояснил, что там политики не совсем понимают культуру демократии. Зеленский и Порошенко обвиняют друг друга в госизмене, что, по мнению Хёрбста, неправильно.

Ранее политолог Андрей Головачёв полагал, что из-за действий украинских властей в стране может начаться гражданская война и разрушение государства. По его мнению, в последнее время обвинений в госизмене, предъявляемых правительством неугодным чиновникам, стало слишком много. А уголовные дела стали оружием в борьбе за власть и могут привести к расколу страны, написал он в своём Facebook.

Головачёв убеждён, что в ближайшее время привлечение людей к уголовной ответственности по статье о государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрения. В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать своё поражение, резюмировал Головачёв.