Политолог Андрей Головачёв полагает, что из-за действий украинских властей в стране может начаться гражданская война и разрушение государства. По его мнению, в последнее время обвинений в госизмене, предъявляемых правительством неугодным чиновникам, стало слишком много. А уголовные дела стали оружием в борьбе за власть и могут привести к расколу страны, написал он в своём Facebook.

Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине), — пояснил эксперт.

Головачёв убеждён, что в ближайшее время привлечение людей к уголовной ответственности по статье о государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение. В результате предстоящие выборы на Украине могут завершиться расколом страны из-за отказа политических сторон признавать своё поражение, резюмировал Головачёв.

Ранее генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский подчеркнул, что борющиеся с «Северным потоком — 2» США использовали страну ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.