Киев пожаловался на циничное предательство США

Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе. Об этом заявил директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский.

По мнению Грановского, американцы, активизируя тему «Северного потока — 2», преследовали исключительно свои личные цели. Такие методы работы медиаменеджер назвал «циничными».

Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с «Северным потоком — 2» ради одного — чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить, условно, треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов, — сказал он.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нитки магистрали общим объёмом 55 млрд кубометров топлива в год. Он тянется от России по дну Балтийского моря до Германии. Работы по укладке труб заняли три года и были завершены в сентябре 2021-го. Запуск трубопровода отложен из-за отсутствия решения немецкого регулятора относительно сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.

Против проекта газопровода активно выступала Украина, которая боится потерять свои доходы от транзита энергоносителя, а также США, продвигающие в Европе собственный сжиженный природный газ.

Ранее американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента Джо Байдена теснее сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».