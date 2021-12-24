Сенаторы призвали Байдена работать с ФРГ против «Северного потока — 2»

Администрации президента США Джо Байдена следует тесно сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Такое мнение в статье для газеты Washington Post высказали сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман.

В статье говорится , в частности, что Россия использовала «свои чрезмерные энергоресурсы» в качестве оружия, требуя уступок от Молдавии и отказавшись увеличить приток газа в Европу во время последнего затруднения в поставках.

Администрации Байдена следует тесно сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить ввода трубопровода («Северного потока — 2». — NEWS.ru) в эксплуатацию, — написали авторы материала.

Сенаторы в очередной раз призвали Белый дом рассмотреть возможность санкций в отношении газопровода. Кроме того, авторы материала считают, что Вашингтон не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений.

Также политики призвали увеличить поставки оружия Киеву. В частности, они предлагают отправить на Украину зенитные комплексы, противотанковые и противокорабельные системы, средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз не имеет возможностей для введения санкций против России в газовой сфере и не находится в нужных обстоятельствах для этого. По его мнению, ЕС должен сохранять диалог с Москвой, а переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом свидетельствуют о его желании избежать непоправимых последствий.

При этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на Украине. Она выступила за введение персональных санкций против высшего руководства России. По мнению главы Минобороны ФРГ, «ответственные за агрессию лица» должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта.