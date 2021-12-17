Министр обороны ФРГ предложила персональные санкции против Путина

В случае обострения конфликта на Украине против высшего руководства России должны быть введены персональные санкции, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag перед своим визитом в Литву. Она также не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2», однако об участии военных сил НАТО высказалась осторожно.

На данный момент мы должны наметить целью (санкций президента РФ Владимира — NEWS.ru) Путина и его окружение, — утверждала министр.

По мнению чиновницы, «ответственные за агрессию лица» должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта. Она также не исключила возможность остановки реализации проекта «Северный поток — 2», подчеркнув, что необходимо «использовать весь набор средств, который есть».

Я с большой тревогой наблюдаю за тем, что там (на границах России и Украины- NEWS.ru) происходит. Я очень хорошо могу понять страхи украинцев. Поэтому свой первый визит в воскресенье я наношу в Литву для того, чтобы посетить силы быстрого реагирования НАТО и получить собственное впечатление о том, как видят ситуацию солдаты, — пояснила Ламбрехт.

Однако она сдержанно отреагировала на вопрос о теоретической отправке военных НАТО для защиты бывшей советской республики, заявив о том, что для начала нужно «исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций». При этом все шаги должны быть тесно согласованы в НАТО.

Совершенно ясно, что агрессором является Россия. Мы должны исчерпать все возможности для того, чтобы остановить эскалацию. Сюда относятся и угрозы жёстких санкций, — подчеркнула новоиспечёный министр обороны ФРГ.

До сих пор в Социал-демократической партии Германии, членом которой является недавно избранная чиновница, избегали делать подобные заявления в отношении Москвы.

Ранее мнение о том, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой, высказал министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. Политик напомнил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, всегда были против этого проекта.