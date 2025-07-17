Кирсан Илюмжинов заявил, что будет баллотироваться в главы ФИДЕ

Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов в интервью NEWS.ru заявил, что намерен снова баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который он занимал с 1995 по 2018 год. По его словам, раньше он этого делать не мог, так как находился под американскими санкциями.

Да, конечно [планирую баллотироваться]. Я же хотел, но так как я был под санкциями, мне сказали, что я не имею права занимать этот пост. Можно было упираться, но я человек разумный, просчитываю на несколько шагов вперед, - сообщил Илюмжинов.

Он также назвал несколько задач, которые хотел бы реализовать как глава ФИДЕ. Главная — научить играть в шахматы один миллиард человек. Для этого, по словам Илюмжинова, необходимо создавать шахматные школы, внедрять эту игру в деревнях, а также улучшать ее доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В начале июля президент США Дональд Трамп отменил ограничения в отношении Илюмжинова — речь идет о снятии санкций против принадлежащего экс-главе Калмыкии банка «Русский финансовый альянс». Также Трамп снял запреты с нескольких других кредитных организаций. Снятие произошло в рамках отмены санкционной политики против Сирии, так как Илюмжинов и соответствующие банки обвинялись в поддержке экс-президента страны Башара Асада.