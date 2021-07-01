Комитет украинского парламента, Рады, абсолютным большинством голосов одобрил законопроект о введении законного оборота каннабиса в стране. Через некоторое время документ этот будет внесён на рассмотрение депутатов, и есть все основания предполагать, что отцы-законодатели эту инициативу вдохновенно поддержат.

Как говорится, пойдут навстречу самым сокровенным чаяниям народным. И если в тексте украинского гимна самой радостной, на грани коллективного оптимизма, была строка: «...и запануем мы, братья, у себя в родном краю» — мол, будет всё в шоколаде, даже вареники с вишней, то теперь, видимо, в национальную торжественную песню обязательно придётся внести строчку о том, что, мол, «закайфуем, братья, у себя в родном краю».

pixabay.com

Нет, конечно, законопроект снабжён рядом оговорок, требующих регламентировать оборот конопли и деятельность соответствующих хозяйств, готовых хоть завтра поставить на поток выращивание ценного сырья, давно известного как панацея от ежедневных тревог и разочарований. К тому же все понимают, что у новой хозяйственной инициативы есть и немалый туристический потенциал. Вот жители Амстердама уже изнемогают от потока желающих посетить не галерею с «Ночным дозором» Рембрандта, а сутками напролёт пастись в знаменитых кафе-шопах с забористой «травкой». А тут и Украина могла бы облегчить учесть голландских аборигенов и взять на себя роль общеевропейского психотерапевта «на пару затяжек». Так сказать, органично, наконец, войти в Европу исключительно с чёрного входа.

Ведь ещё до законодательно оформленного права на доступный кайф создавалось стойкое убеждение в том, что украинские политики, писатели, историки и просто сильно национально ориентированная общественность курят нечто, сильно расширяющее сознание, что куда «креативнее» простого турецкого табака. Ибо трудно представить историка, на трезвую голову повествующего об украинском происхождении Христа или о том, что «древние укры» вообще были детонатором первого цивилизационного взрыва, первыми изобретя колесо, приручив лошадь и научившись обрабатывать металлы. А уж их упорный труд по выкапыванию Чёрного моря давно уже не гипотеза, а догма.

Впрочем, нужен ли каннабис не к ночи быть помянутой Ларисе Ницой, бывшей комсомольской активистке, малоизвестной детской писательнице, а ныне пассионарной разоблачительнице остатков «москальства» на Украине? Ведь это она заподозрила даже национальную гордость — футбольную сборную Украины — буквально в засилье «москалей». И пока украинские министры обряжались в жовто-блакитные футболки вместо итальянских костюмов, Ницой чуть удар не хватил, когда она поняла, что и автор победного мяча в ворота шведов Артём Добвик оказался тайным «москалём», поскольку раздавал интервью (страшно сказать) на русском языке, что, видимо, уже граничило с национальной изменой. Футбольное мастерство тут явно вторично, главное — правильно размовлять. А уж от пары затяжек каннабисом точно хуже никому не стало бы.

У нас ведь лет десять назад также ратовали за широкое культивирование каннабиса, ссылаясь на возможность возродить производство пеньки, нашего в прошлом традиционного экспортного товара. Но нам пока не надо сильного средства от действительности. То ли дело президент Владимир Зеленский, который открыл истину: если бы, мол, русские и украинцы всё же были бы одним народом, то в России ходили бы гривны, а не рубли, а над Госдумой развевалось бы жовто-блакитное полотнище. Шутка засчитана. И вроде ещё ничего не покурил.