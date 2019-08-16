Переговорщики прибыли в Камерун после захвата российских моряков пиратами. Злоумышленники пока не выдвигали никаких требований.
На месте находятся представители судовладельца и компании, собиравшей команду для судна. Трое из захваченных — граждане РФ, остальные — немцы, передаёт
Ранее News.ru писал, что российские моряки, захваченные пиратами у побережья Камеруна, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитаном, старшим помощником и старшим механиком. Над их освобождением работают российские дипломаты.