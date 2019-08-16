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Напавшие на грузовое судно «Мармалайта» злоумышленники захватили 17 членов экипажа. Об этом заявили в службе безопасности порта Дуала.

По словам руководителя порта, речь идёт о девяти гражданах Китая и восьми гражданах Украины, сообщает AFP. Ранее МИД РФ сообщал, что в заложники к пиратам попали всего восемь членов экипажа,...