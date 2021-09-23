Захарова: США вводят санкции в отношении России без привязки к реальности

Конгресс США «штампует» санкции в отношении России из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» без привязки к реальности, а лишь для сдерживания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Подобный документ (поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 год палаты представителей Конгресса США, предусматривающие санкции в отношении «Северного потока — 2». — NEWS.ru) штампуют вообще уже без привязки к реальности, поэтому да, это часть политики сдерживания, — сообщила дипломат.

Ранее Комитет по регламенту палаты представителей (нижняя палата конгресса) США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из списка, который опубликовали соратники оппозиционера Алексея Навального.

Всего в тексте 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьёв и Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вaйно, его первый заместитель Сергей Кириенко, главы ФСБ (Александр Бортников), ФСИН (Александр Калашников) и Рoсгвардии (Виктор Золотов), экс-генпрокурор Игорь Чайка, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, в список попали главы «Роснефти» (Игорь Сечин), «Газпрома» (Алексей Миллер), ВЭБ.РФ (Игорь Шувалов) и ВТБ (Андрей Костин), а также предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Также под санкции могут попасть телеведущий Владимир Соловьёв и главные редакторы RT и Первого канала Маргарита Симoньян и Константин Эрнст.

В августе сам Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Он предложил план из пяти пунктов, среди которых санкции против бизнесменов из окружения российского президента.