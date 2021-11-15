Захарова шуткой прокомментировала слова Зеленского о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не станет платить тем, кто «не признаёт нашу независимость». Дипломат в Telegram пошутила, что слова Зеленского являются жёсткими по отношению к Вашингтону.

Зеленский заявил, что Киев не будет платить тем, кто не признаёт независимость страны. Жёстко он поставил США на место, — говорится в её сообщении.

Зеленский сделал своё заявление, когда говорил о закупках угля у «непризнанных территорий» Донбасса. Он также подчеркнул, что Киев не покупает уголь «у сепаратистов».

При этом в ЛНР ранее заявили, что представители Киева обращались с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля. Речь об этом зашла на заседании экономической подгруппы по Донбассу. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что Украина хотела по-тихому договориться о поставках с территорий, подконтрольных республикам Донбасса.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими.