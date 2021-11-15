Путин распорядился оказать гуманитарную помощь населению ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Товары из этих регионов будут допущены к госзакупкам наравне с российскими. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — отмечается в указе причина поддержки.

Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими, следует из указа главы государства.

Также в порядке исключения и «на период до политического урегулирования ситуации» в непризнанных республиках снимаются количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сложностях с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, по его словам, Россия продолжит делать всё от неё зависящее.