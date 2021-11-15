Песков заявил о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сложностях с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. По его словам, Россия продолжит делать всё от неё зависящее, передаёт ТАСС.

В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжёлых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать всё возможное... Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать всё необходимое, — заявил он.

При этом он допустил возможность отправок Киевом в Донбасс вакцин европейских производителей. Это, по его словам, украинские власти должны сами предложить руководству Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву отравить гуманитарную помощь населению Донбасса вместо того, чтобы направлять очередную ноту протеста России. Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту протеста России из-за очередного гуманитарного конвоя, направленного в Донбасс.