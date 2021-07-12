Захарова: Россия готова к переговорам с Украиной в Турции

РФ готова к переговорам с Украиной в Турции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств.

Вы нашу концепцию знаете, и готовность к переговорам, и так далее. Вопрос только в той стороне, насколько эта сторона будет «в адеквате» во всех смыслах этого слова, — сказала она.

Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече.

По словам главы МИД Турции, страна эвакуировала с Украины 12 тысяч соотечественников и будет «добросовестно стремиться к прочному миру», поскольку является одним из государств, способных вести открытый диалог с обеими странами.