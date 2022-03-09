Захарова: РФ не ставила целью свержение украинской власти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что у Москвы нет планов по свержению действующей украинской власти, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что специальная операция российских Вооружённых сил идёт строго по плану. Дипломат добавила, что с просьбой об эвакуации в Россию обратились около 2 млн человек, 140 тысяч из них уже удалось вывезти.

В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Продолжает осуществляться на Украине специальная военная операция Вооружённых сил РФ, ... она идёт строго по намеченному плану, — сказала Захарова.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия РФ не несут.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. В частности, ЕС ввёл ограничительные меры против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

8 марта американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты Америки вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он также отметил, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному шагу.