Захарова раскритиковала стратегию ЕС в отношении России

Предложенная Евросоюзом стратегия в отношении России не отвечает современным подходам. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она отметила, что стратегия ЕС в отношении России строится на принципах «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Захарова считает, что это политика Средневековья.

По большому счёту, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко: когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Но они, наверное, что-то перепутали, — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли».

Захарова заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва. Кроме того, они понимают, что в Конституции РФ Крым закреплён как часть российской территории, а полуостров был присоединён после референдума, «результаты которого переподтверждены жизнью».