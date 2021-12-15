Захарова пригрозила Молдавии ответом после депортации россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Молдавия закрыла въезд целому ряду россиян из-за проходящих в стране выборов, а также депортировала нескольких граждан РФ. Она отметила, что подобные действия властей республики демонстрируют их страх. Об этом пишет Lenta.ru.

Вне зависимости от реальных причин это едва ли сочетается с заявлениями о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Надеемся, что в Молдавии откажутся от подобных недружественных шагов, которые не останутся без ответа, — сказала она.

Ранее российский журналист Семён Пегов был задержан сотрудниками спецслужб в Молдавии. Его удерживали более часа и подвергли обыску. До этого член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил, что его не пустили в Молдавию, а также стало известно об инциденте с российским политологом Натальей Нарочницкой. В МИД РФ сообщили, что ей отказали во въезде в Молдавию без объяснения причин.

12 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Отдать свой голос жители могли за одного из двух кандидатов.