Захарова оценила заявления Японии об учениях на Курилах

Япония должна вести работу по улучшению отношений с Россией, а не делать громкие заявления по Курильским островам. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит сайт МИД РФ.

По её словам, Москва обратила внимание на высказывание генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като. Он выразил протест учениям армейских частей Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южных Курильских островах. Захарова отметила, что Москва сожалеет о подобных высказываниях.

Японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова посоветовала властям Японии сконцентрироваться на налаживании отношений с Россией.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее японский политик и депутат верхней палаты парламента азиатской страны Мунэо Судзуки заявил, что решить проблему «северных территорий», как в Токио называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно только во время президентства главы России Владимира Путина.