Захарова оценила задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии Захарова: арест экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии — проявление цинизма

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание бывшего редактора «Спутник медиа» Аллана Хантсома эстонской полицией является проявлением цинизма Таллина, нацеленного на борьбу с неугодными активистами. Отмечается, что Хантсом был задержан, накануне своего переезда в Россию.

Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами, — заявила она.

По словам Захаровой, налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами. Для этого нужна тотальная «зачистка» инакомыслия и разжигания русофобских настроений, сообщила она.

Ранее сообщалось, что редактор информационного портала Sputnik Литва Марат Касем был задержан 5 января спецслужбами Латвии, куда он прибыл по семейным обстоятельствам. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы за шпионаж.

Тогда Захарова назвала отказ освободить Касема из-под стражи мстительным произволом Латвии в ответ на убеждения, которых придерживается редактор. Она пообещала, что Москва приложит все усилия, чтобы журналиста отпустили из «латышских застенков».