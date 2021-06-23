Захарова отреагировала на заявления Великобритании об инциденте с эсминцем

Заявления Минобороны Великобритании и британского посольства в России об инциденте с эсминцем «Дефендер» в Чёрном море являются ложными. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Комментируя высказывания британской стороны, она отметила, что в Лондоне «утратили манеры».

Хочется посоветовать британским партнёрам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили «Дефендер» из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа эсминца являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и очередного приступа антироссийской истерии.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец «Дефендер» намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.