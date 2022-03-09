Захарова: действия Японии против РФ разрушают её собственные интересы

Действия японских властей против РФ ущемляют собственные национальные интересы этого государства, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По её словам, власти Японии активно включились в западный мейнстрим и безропотно выполняют все указания. Так дипломат прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Японии Ёсимасы Хаяси о том, что Южные Курилы — «исконно японские» территории.

Япония активнейшим образом включалась в этот западный мейнстрим, исполняет все указания безропотно. Они просто не понимают, насколько действуют разрушительно в отношении собственных национальных интересов. Они достаточно длительное время пытались сохранять какой-то баланс, но, видимо, сейчас ставки повышены и сопротивления они больше не оказывают, — сказала она.

Хаяси ранее заявил, что в Токио не меняют позиции по поводу южной части Курильских островов, которые называют «северными территориями». Это «исконно японские» территории, отметил он.

Япония направила в Польшу транспортный самолёт с грузом оборонного снаряжения для Украины. Токио передал Киеву бронежилеты, шлемы, сухие пайки, средства гигиены, палатки, а также тёплую одежду.

Токио ранее ввёл дополнительные ограничительные меры против России. В частности, в новый санкционный список попали Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, журналист Владимир Соловьёв. Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.