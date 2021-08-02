Стало известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына

По данным южнокорейской разведки, у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына нет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.

Предположения о возможном ухудшении здоровья политика были распространены в СМИ после кадров Центрального телевидения КНДР с выступления Ким Чен Ына на семинаре для командиров и партработников Корейской Народной армии. На записи видно, что на затылке у северокорейского лидера приклеен пластырь.

По словам главы южнокорейской разведки Пак Чи Вона, пластырь сняли через несколько дней, а на его месте не осталось шрамов. Он также отметил, что по лёгкой походке и кадрам, где Ким Чен Ын глубоко кланяется при приветствии, нет признаков каких-то проблем со здоровьем.

Ранее подобные слухи об ухудшении состояния лидера Северной Кореи появлялись в связи со значительной потерей веса политиком. Тогда южнокорейские разведчики также рассказали об отсутствии серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной.