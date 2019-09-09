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Граница между Грузией и Южной Осетией временно закрыта, сообщили в КГБ частично признанного государства.

Причиной стало «нагнетание напряжённости», исходящее из Тбилиси, отмечается в Facebook ведомства. Из-за действий грузинских властей усложнилась оперативная обстановка, отметили там.

Были закрыты КПП «Раздахан» и «Синагур». Дата открытия границы в настоящий момент неизвестна.

Ранее News.ru писал, что Южная Осетия обвинила Грузию в обстреле и уничтожении квадрокоптера пограничников. ЧП произошло в районе села Цнелис, находящегося на территории ЮО. В километре от населённого пункта располагается грузинский блокпост.

МИД Южной Осетии сообщил, что во время инцидента наблюдалась реальная угроза жизням нескольких сотен граждан. Их дома расположены в 150 м от грузинских позиций и сооружений, говорится на официальном сайте МИД ЮО. Ведомство добавило, что представители Тбилиси вели огонь в сторону жилых построек.

В Службе государственной безопасности Грузии опровергли это сообщение.