https://static.news.ru/photo/0141a020-ccd1-11e9-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssg.gov.ge

В Службе государственной безопасности Грузии опровергли сообщение властей Южной Осетии о том, что грузинскими полицейскими на границе был сбит осетинский беспилотник.

У села Абано Карельского муниципалитета 1 сентября беспилотный летательный аппарат, принадлежащий оккупационным силам, столкнулся в воздухе с другим беспилотным аппаратом гражданского лица. Оба квадрокоптера упали на землю, — сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заявление службы госбезопасности Грузии.

Ранее News.ru писал, что Южная Осетия обвинила Грузию в обстреле и уничтожении квадрокоптера пограничников. ЧП произошло в районе села Цнелис, находящегося на территории ЮО. В километре от населённого пункта располагается грузинский блокпост.