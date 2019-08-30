В Службе государственной безопасности Грузии опровергли сообщение властей Южной Осетии о том, что грузинскими полицейскими на границе был сбит осетинский беспилотник.
У села Абано Карельского муниципалитета 1 сентября беспилотный летательный аппарат, принадлежащий оккупационным силам, столкнулся в воздухе с другим беспилотным аппаратом гражданского лица. Оба квадрокоптера упали на землю, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление службы госбезопасности Грузии.
Ранее News.ru писал, что Южная Осетия обвинила Грузию в обстреле и уничтожении квадрокоптера пограничников. ЧП произошло в районе села Цнелис, находящегося на территории ЮО. В километре от населённого пункта располагается грузинский блокпост.
МИД Южной Осетии сообщил, что во время инцидента наблюдалась реальная угроза жизням нескольких сотен граждан. Их дома расположены в 150 м от грузинских позиций и сооружений, говорится на официальном сайте МИД ЮО. Ведомство добавило, что представители Тбилиси вели огонь в сторону жилых построек.