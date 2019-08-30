Армия Грузии подвергла обстрелу и сбила квадрокоптер пограничников Южной Осетии. ЧП произошло в районе села Цнелис, находящегося на территории ЮО. В километре от населённого пункта располагается грузинский блокпост.
МИД ЮО сообщил, что во время инцидента наблюдалась реальная угроза жизням нескольких сотен граждан. Их дома расположены в 150 м от грузинских позиций и сооружений, говорится на
Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».