https://static.news.ru/photo/50023132-ccb5-11e9-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Qun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Грузии подвергла обстрелу и сбила квадрокоптер пограничников Южной Осетии. ЧП произошло в районе села Цнелис, находящегося на территории ЮО. В километре от населённого пункта располагается грузинский блокпост.

МИД ЮО сообщил, что во время инцидента наблюдалась реальная угроза жизням нескольких сотен граждан. Их дома расположены в 150 м от грузинских позиций и сооружений, говорится на официальном сайте МИД Южной Осетии. Ведомство добавило, что представители Тбилиси вели огонь в сторону жилых построек.

Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».