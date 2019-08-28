https://static.news.ru/photo/9d39da40-c9cc-11e9-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

МИД самопровозглашённой Республики Южная Осетия обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».

Южная Осетия обратилась к миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооружённого противостояния, цитирует заявление МИД республики местное агентство РЕС .

Ведомство выражает беспокойство, что грузинские военные якобы усиливают своё присутствие «по всему периметру госграницы».

В непосредственной близи от жилых домов в селе Цнелис Знаурского района республики грузинские вооружённые формирования, углубившись на территорию Южной Осетии, осуществляют силовое прикрытие незаконного строительства укреплённых военных объектов и инженерных коммуникаций, — заявили в МИД Южной Осетии.

Министерство полагает, что действия Тбилиси чреваты «серьёзной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом».

Вооружённой агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений по всему периметру территории Южной Осетии, сопровождавшееся замалчиванием наблюдателями ОБСЕ военных приготовлений Грузии, — напомнили в МИД самопровозглашённой республики.

Южная Осетия требует скорейшего вывода «вооружённых формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ».

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».