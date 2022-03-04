Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 компаний РФ

Южная Корея ввела ограничения на экспортные поставки 49 российским компаниям и организациям из санкционного списка США, в том числе и Минобороны РФ, передаёт агентство Yonhap, ссылаясь на Минпромторг республики. Теперь для торговли с этими юрлицами южнокорейским предприятиям потребуется получить специальное разрешение, которое будут выдавать в исключительных случаях.

Было принято решение запретить экспорт 49 российским компаниям и организациям, включая Министерство обороны России, в соответствии со списком организаций США для экспортного контроля, — говорится в сообщении.

Пока Сеул заявил лишь о запрете экспорта стратегических материалов. Поставки в сферах сельского хозяйства, энергетики и медицины будут продолжаться.

Санкции могут затронуть поставки полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики. Кроме того, Сеул поддержит усилия западных стран по отключению России от межбанковской системы SWIFT и увеличит поставки гуманитарной помощи Украине.

Ранее власти Южной Кореи заявили о готовности приостановить финансовые транзакции с российскими банками, которые подпали под действие американских санкций. В их число входят Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк. Также правительство порекомендовало южнокорейским компаниям притормозить процесс инвестирования в государственные облигации России, изданные с 23 февраля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.