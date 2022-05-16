Южная Корея объявила о готовности отправить лекарства в КНДР Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности помочь КНДР лекарствами и врачами

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал приложить все усилия для того, чтобы помочь Северной Корее справиться с массовым распространением так называемой «неизвестной лихорадки», предположительно являющейся коронавирусом. В рамках помощи лидер Южной Кореи готов отправить соседям вакцины и другие необходимые медицинские товары — если Пхеньян будет готов принять их. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Если власти Северной Кореи согласятся, мы, не жалея, отправим необходимую помощь, включая лекарства, в том числе вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал, — сказал Юн Сок Ёль.

Он также подчеркнул, что его страна не должна сдерживаться в необходимой помощи северокорейскому народу, подвергшемуся угрозе коронавируса.

Юн Сок Ёль неоднократно заявлял, что «будет держать дверь открытой» для оказания гуманитарной помощи КНДР независимо от военной и политической ситуации в отношениях между двумя странами.

В настоящее время число пациентов с «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 1,2 млн. Умерло 50 человек.

Ранее сообщалось, что в КНДР был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна. В стране объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

В дальнейшем глава КНДР Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за роста заболеваемости. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.

Официальные СМИ КНДР именуют охватившую страну эпидемию «неизвестной лихорадкой».