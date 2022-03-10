ЮНИСЕФ: с 24 февраля Украину покинул миллион детей

Количество детей, которые покинули Украину в период с 24 февраля, увеличилось до одного миллиона. С таким заявлением выступила исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в аккаунте в Twitter. При этом организация оказывает помощь оставшимся детям и матерям в зоне конфликта.

Всего за 2 недели. Один миллион детей покинули Украину, — написала Рассел.

Она отметила, что ЮНИСЕФ вместе с партнёрами продолжают помогать детям и матерям, которые ещё находятся в зонах конфликта в Украине. В том числе речь идёт о поставке медикаментов в 22 больницы в пяти районах страны, которые передаст организация. Эта помощь должна охватить около 20 тысяч детей и матерей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает, что на территорию европейских стран въедут около 5 млн беженцев с Украины, с таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он сравнил текущую ситуацию с кризисами в Афганистане и Сирии и отметил, что нынешнее положение дел хуже и впервые число беженцев растёт с подобным темпом.

Он также сказал, что европейские страны в составе Евросоюза должны будут принять всех прибывших с Украины беженцев. По его словам, Украину уже покинули более 1,5 миллиона граждан, при этом он отказался называть их «иммигрантами» и предпочёл термины «беженцы» и «изгнанники».