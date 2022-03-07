В Евросоюзе заявили, что число беженцев с Украины может вырасти до 5 млн

Евросоюз ожидает, что на территорию европейских стран въедут около 5 млн беженцев с Украины, заявил на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС в Монпелье верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС. Он отметил, что впервые число беженцев растёт с подобным темпом.

Мы сейчас видим почти 1,6 млн беженцев и боимся, что может быть 5 млн, — заявил Боррель.

Он также сказал, что европейские страны в составе Евросоюза должны будут принять всех прибывших с Украины беженцев.

В пограничной службе Польши заявили, что в страну из Украины въехало более миллиона человек. По информации пограничников, только за прошедшие сутки было оформлено 129 тысяч человек.

В соседней Молдавии заявили, что границу республики перешли более 350 тысяч украинских беженцев. В правительстве отметили, что это 3% от общего населения страны.

6 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек.