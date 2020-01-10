Японский эсминец и патрульный самолёт отправились в Оманский залив и северную часть Аравийского моря для сбора информации. Соответствующий приказ в пятницу, 10 января, отдал глава министерства обороны азиатского государства Коно Таро.
Патрульный самолёт отправится на место на следующий день. Он будет дислоцироваться в Джибути, параллельно осуществляя антипиратское патрулирование. Эсминец покинет Японию 2 февраля. Он приступит к патрулированию во второй половине месяца.
В настоящее время Токио находится в дружественных отношениях с Тегераном, ради сохранения которых были приняты некие ограничительные меры. Япония не будет осуществлять патрулирование в Ормузском проливе и в Персидском заливе.
Министр Таро объясняет необходимость усилить сбор информации для обеспечения безопасности японских судов растущей напряжённостью на Ближнем Востоке.
Операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии,
Как ранее передавал NEWS.ru, министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что британские ВМС примут участие в охране торговых судов в Ормузском проливе. По его словам, на такой шаг Великобритания пошла из-за обострившейся в регионе обстановки.
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