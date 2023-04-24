Япония заявила протест России из-за признания НПО нежелательной Япония заявила протест России из-за признания «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония заявила протест после того, как Генпрокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, цитируемых РИА Новости, НПО является организацией бывших жителей Южных Курил, которые «мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема».

Следовательно, то, на чем настаивает Россия, является односторонним и не соответствует [реальному положению вещей], — сказал Мацуно.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» 21 апреля. В ведомстве обвинили организацию в ведении деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России, в частности, в попытке отторжения от страны островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

Ранее в МИД России заявили, что считают ничтожными заявления в японской «Синей книге по дипломатии» о «незаконной оккупации Курил», так как эти острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации.